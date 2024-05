Alexandre Paciolli - Rede Social

Publicado 26/05/2024 09:49

Itaperuna- Mais uma vez o padre Alexandre Paciolli Moreira de Oliveira, enfrenta a Justiça por acusação de importunação sexual, desta feita em Itaperuna, à uma moradora. Para a 3ª Promotoria de Justiça do município, ele tirou vantagens do fato de ser um líder religioso, e abusou de quem que só queria uma ajuda espiritual em momentos de fragilidade.

Em abril de 2022, o padre já fora preso, acusado pelo mesmo crime, e o de estupro de vulnerável acontecido na cidade de Nova Friburgo, em duas ocasiões: agosto de 2022, e janeiro de 2023, cometido contra uma outra mulher.



Alexandre Paciolli, é conhecido nacionalmente, foi reitor da Igreja do Sagrado Coração de Jesus da PUC-RJ até 2022; pároco da Igreja de São José, no Bairro da Lagoa-RJ; apresentador na TV Canção Nova, e criador da Comunidade Olhar Misericordioso.

Em outras comarcas do estado, existem mais investigações policiais contra ele, e foram enviadas à Arquidiocese do Rio diversos casos de abusos sexuais perpetrados pelo padre Alexandre.

Relembre



Abril, 2022: em uma iniciativa liderada pela Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo, foi criada uma força-tarefa com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, daquela cidade, mais a Denarc- Delegacia de Narcóticos da Polícia Civil do Estado do Ceará, com mandado de prisão preventiva expedido, sendo o padre preso na casa do pai dele em Fortaleza.



Nota oficial da Arquidiocese do Rio na ocasião:

"A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, após tomar conhecimento das acusações atribuídas ao Pe. Alexandre Paciolli Moreira de Oliveira, agiu imediatamente afastando o sacerdote de todas as suas funções eclesiásticas e iniciou uma investigação interna para apurar os fatos alegados. Essa medida reflete o compromisso da Arquidiocese com a integridade e a justiça, seguindo os procedimentos legais estabelecidos pela legislação da Igreja para tais situações, colaborando também com as autoridades civis na apuração dos fatos".