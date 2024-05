Local do homicídio na Estrada do Bambuí - P2

Local do homicídio na Estrada do BambuíP2

Publicado 25/05/2024 18:13 | Atualizado 25/05/2024 18:14

Itaperuna- Um homicídio foi praticado de forma violenta na madrugada deste sábado (25) contra um homem, com o corpo sendo encontrado pela manhã. A vítima levou diversos golpes de faca e de pedras na cabeça, tendo o rosto desfigurado pela violência do(s) homicida(s), o que, quase sempre, configura muita raiva na hora da execução

O cadáver estava na estrada do Bambuí, área rural, mas muito movimentada principalmente nos finais de semana. As polícias Militar e Civil, em parceria mais uma vez do 29º BPM e 143ª DP, investigam o caso com os respectivos departamentos especializados.



NinoBellieny