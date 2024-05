Guarnição fechadíssima: só casca-grossa - .

Publicado 31/05/2024 09:34 | Atualizado 31/05/2024 09:50

Itaperuna- Na Rua Abdo Bussad, Bairro Fiteiro, patrulha do 29º BPM encontrou sete rapazes fumando maconha tranquilamente, calmaria que acabou na hora com a intervenção da PM. A rapaziada tinha em mãos dois cigarros e dois sacolés com maconha, 15 reais e um celular.

Além disto, os agentes foram autorizados pela avó de um deles a entrarem na residência dela, e na garagem, foram apreendidos um balde com uma grande quantidade de cocaína, além de 130 reais.



Da turma que, tranquila fumava cigarrinhos de maconha, dois menores de idade foram autuados pelo fato análogo ao tráfico de drogas, posse e uso de entorpecentes, três maiores por um crime semelhante cometido recentemente, e ao final das contas, sete enquadramentos na 143ª DP/Itaperuna, na quinta-feira (30).