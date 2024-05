Ilustração - Arquivo

Publicado 29/05/2024 07:53 | Atualizado 29/05/2024 07:56

Itaperuna- Uma mesa de armar, um copo feito de couro bovino e alguns dados, são as peças de um jogo conhecido como bozó, ludopédia ou sisplandí, dependendo da região, porém considerado clandestino pelas leis, deu prejuízo a um turista na Festa dos Carros de Boi em Raposo, 7º Distrito de Itaperuna, e uma das maiores do interior do estado do Rio.

O jogador começou ganhando em dobro o dinheiro que apostava em cada uma dos 5 números expostos na toalha da mesa, com os dados sendo favoráveis em uma sequência considerada de sorte para ele.

Até que tudo mudou, e começou a perder, mas continuou tentando, e quando deu conta, tinha perdido 12 mil reais. O moço teve tempo de ir à 143 DP/Itaperuna, fazer a denúncia, enquanto os policiais militares procuravam o dono da banca na multidão. Encontrado, estava apenas com 1.830 reais e um celular, foi obrigado a devolver parte do dinheiro obtido ilicitamente, sendo registrado na 143ª DP, com ambos liberados em seguida, no domingo (26). Ao apostador restou o prejuízo de 10.170 reais e a lição do que não se aposta em jogos proibidos pela lei.

NinoBellieny com informações de Jorge Luiz