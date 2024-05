Área central de Itaperuna-RJ - Decom

Área central de Itaperuna-RJ

Publicado 27/05/2024 17:12 | Atualizado 27/05/2024 17:12

Itaperuna- Na Região Noroeste Fluminense, Itaperuna é município com a menor taxa de analfabetos na população de 15 anos ou mais, com o Censo Demográfico de 2022 marcando 6 por cento, ficando acima de Aperibé, com 6,3 e Pádua com 6,9 por cento.



Dentre os estados, o Rio de Janeiro registrou a segunda menor taxa de analfabetismo do país em 2022, com 2,1 por cento atrás apenas do Distrito Federal, 1,9 por cento.

NinoBellieny