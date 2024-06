Secretário Felipão com o sub da pasta, Túlio Guimarães, e coordenador de Engenharia, Hugo Bastos. - APX

Secretário Felipão com o sub da pasta, Túlio Guimarães, e coordenador de Engenharia, Hugo Bastos. APX

Publicado 05/06/2024 15:31 | Atualizado 05/06/2024 15:38

Itaperuna- integrando a rede de parcerias GOV.BR por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, o município participou do IX FNTU-Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, feito pela pela Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Rio em Brasília, e pela Secretaria de Gestão e Inovação -SEGES do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Durante os dias 4, 5 e 6 de junho de 2024, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília-DF, secretários, técnicos e assessores do país inteiro trocaram ideias e aprimoraram o conhecimento.

Secretário Municipal de Planejamento de Itaperuna-RJ, Felipão Nogueira e o porciunculense Guilherme Fonseca Selfie

O QUE É

Evento de âmbito nacional, fortalece a governança, a gestão e o controle das transferências e parcerias públicas. O Fórum promove a apresentação de inovações e experiências, viabilizando gestão, execução, transparência e controle social das transferências e parcerias da União.



De Itaperuna, estiveram o secretário de Planejamento Felipão Nogueira de Freitas, o sub Túlio Guimarães, o coordenador de Engenharia, Hugo Bastos e o representante da Secretaria de Educação, Uenes Macedo.

NinoBellieny