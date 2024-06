Estojo para viagem, literalmente - 29

Publicado 06/06/2024 10:45

Itaperuna- Na interminável e emocionante série PMFlix do 29º BPM, dono de um guarda-chuva aberto sobre oito municípios do Noroeste Fluminense, começando pela sede, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Italva, São José de Ubá, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, além de Cardoso Moreira na Região Norte, todos os dias têm novos enredos ainda que às vezes parecidos, mas sempre emocionantes:

Episódio 1

Quarta-feira (5)

O Guardião do do Noroeste, como é chamado o batalhão, patrulhavam o Bairro Surubim, na famosa Rua Marieta Xavier, quando a clássica cena em que um indivíduo percebe a presença policial, fica nervoso, corre ou joga objetos no chão, aconteceu mais uma vez.

Os policiais verificaram ser um estojo com utensílios para preparação e consumo de Cannabis Sativa, um autêntico kit maconha. O proprietário foi encaminhado à 143ª DP, registrado por posse e uso de entorpecentes ilegais, e liberado depois de depor.

Episódio 2

Segunda-feira (3)

Rua Pastor Nilo Cerqueira Bastos, Bairro Cehab, ao lado da sede do Sesi-Firjan, um ambulante do vício vendia drogas, e fugiu assim que apareceu uma guarnição fechada do 29º BPM. Para ficar mais leve antes se livrou de 55 envelopinhos e 142 pinotes de cocaína, embalagens vazias, balança, e um curioso aviso ao consumidor dos produtos ilegais inscrito nos rótulos: "Qualquer violação reclame na boca".









Os produtos ilegais no balcão da 143ª 29



O material ficou retido na 143ª depois de lavrada a ocorrência.

