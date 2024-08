Ilustração - Inteligência Artificial Orientada

IlustraçãoInteligência Artificial Orientada

Publicado 07/08/2024 08:49 | Atualizado 07/08/2024 08:51

Itaperuna- Eram 11 horas da manhã de uma segunda-feira (5) quando a tranquilidade da Rua Pedro Alves de Oliveira, no Bairro Lions, foi interrompida por gritos femininos clamando por socorro dentro de uma casa.

Policiais do 29º BPM foram até o local, e acharam a mulher ainda gritando, sob aparente influência de substâncias alcóolica ou entorpecente, com ferimentos no dorso. A dona de casa afirmou ter sido agredida pelo marido durante uma discussão, e de que não era a primeira vez.



Por sua vez, ele negou as acusações, enquanto fungava, com fortes indícios de ter cheirado cocaína, inclusive com resquícios de um pó branco as narinas.

A esposa não quis solicitar medida protetiva, mesmo assim o homem de 42 anos foi incriminado por lesão corporal dentro da Lei Maria da Penha, e ficou disponível para a Polícia Civil na 143ª Delegacia de Polícia no Centro de Itaperuna, depois de terem sido comprovadas as lesões nas costas da vítima.



NinoBellieny