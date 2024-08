A máquina de matar - 29

Itaperuna- Duas incursões do 29º BPM comandado pelo coronel Fabiano Souza resultaram em mais apreensões, elevando o índice de sucesso nos rankings trimestrais. Uma arma apreendida chamou a atenção: uma submetralhadora.

Atividade I- Monitoramento Personalizado

Um rapaz de 20 anos de idade estava sendo monitorado pelos agentes do 29º BPM, e acabou caindo na Dança dos Famosos, sendo recolhido para a 143ª DP depois de ter a casa onde mora com a avó, verificada pelos PMs, no Morro da Faca, no Bairro Aeroporto, na Rua José Carneiro Terra.

Lá estavam 102 pedras de crack, mais 50 tabletes e 96 tubos com maconha. O moço foi enquadrado e ficou disponível para a Polícia Civil da 143ª Delegacia de Polícia, no Centro de Itaperuna, liderada pelo delegado Eduardo Teixeira.

Atividade II- A máquina de matar

Guarnições do imparável 29º BPM foram à Travessa Martins, na aprazível Cachoeira dos Macacos, no Bairro Surubi, cheias de informações e voltaram também cheias de apreensões, dentre estas, uma submetralhadora, de alto poder de fogo, além de uma pistola 9mm, munição, carregadores e drogas, material devidamente apresentado na 143ª Delegacia de Polícia. As investigações continuam.

