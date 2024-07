. - .

Publicado 30/07/2024 14:15 | Atualizado 30/07/2024 14:46

Itaperuna- O pré-candidato a prefeito pelo Partido Republicanos, Kadu Novaes, já escolheu quem vai ser o seu pré a vice-prefeito: o empresário Odacy ( Darcizinho) Teixeira Filho, do PDT.

No lançamento da pré-candidatura de Novaes na noite de ontem (29), no Ilha Cysne Clube, com as presenças do deputado estadual Vitor Junior, de Filipe Pereira, presidente estadual do Podemos, e dignitários do Agir, ainda não fora anunciado nome algum. O martelo foi batido há poucas horas. Odacy é filho do também empresário Odacy Teixeirão.

NinoBellieny de 1ª