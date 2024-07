Ilustração - I.A, NnBllny

Publicado 23/07/2024 15:24

Itaperuna- As conversações do PL e do Republicanos para uma possível coligação dominam o cenário político itaperunense há semanas, e são vistas como uma forma de enfrentamento contra a situação representada pelo atual prefeito Alfredão, pré-candidato à reeleição.

No último sábado, no Rio de Janeiro, Kadu Novaes, pré-candidato a prefeito do Republicanos em Itaperuna participou de uma reunião com o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, presidente estadual do partido, e desta ficou acordada a livre escolha de um pré-candidato a vice para Novaes.

Horas depois, Kadu e a direção estadual do Republicanos, a pedidos conversaram com representantes do PL, que manifestaram mais uma vez o desejo de compor uma chapa em que o pré-candidato Nel, viesse a ser o principal nome.

A negativa de Kadu Novaes deixou em aberto apenas a possibilidade deste ser o titular da possível aliança, da qual "não abriria mão" em nenhuma hipótese.

Diante do impasse, a reunião foi encerrada e o líder municipal do Republicanos retornou para Itaperuna com a decisão de anunciar o nome de um pré-vice sem outra rodada de conversações com o PL, mas com os prováveis aliados do PL ainda solicitando uma nova reunião.

Na visão de um integrante do alto escalão do partido Republicanos" Kadu Novaes não vai retroceder, e que somente um milagre político pode mudar a configuração final, com cada um seguindo o próprio caminho".

Já pelo lado do PL, um dos integrantes comentou: "Ainda não teve um consenso, estamos conversando. Era pra quem estivesse melhor ser o candidato, e o outro o vice. Estamos trabalhando pela aliança, pois será a redenção de Itaperuna".

NinoBellieny com exclusividade