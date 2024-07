. - .

Publicado 23/07/2024 07:43 | Atualizado 23/07/2024 07:45

Itaperuna- Até o dia 12 de agosto próximo, estarão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Itaperuna-RJ com 496 vagas nos quadros permanentes do executivo municipal para os níveis médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.412,00 a R$ 3.426,75, em regime de trabalho de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÕES

Confira os cargos podem ser feitas de 22 de julho e 12 de agosto deste ano, com taxas de R$ 90,00 para nível médio/técnico e de R$ 110,00 para nível superior.

Nível superior



Assistente Social;

Contador;

Engenheiro Civil;

Nutricionista;

Orientador de Educação Inclusiva;

Professor - Ensino Religioso;

Professor I - Artes;

Professor I - Ciências Físicas e Biológicas;

Professor I - Educação Física;

Professor I - Geografia;

Professor I - História;

Professor I - Inglês;

Professor I - Matemática;

Professor I - Português;

Supervisor de Ensino;

Tesoureiro;

Nível médio e técnico



Auxiliar Administrativo Escolar;

Assistente de Tecnologia Escolar;

Cuidador Escolar;

Inspetor de Alunos;

Maestro de Banda Escolar;

Mediador Escolar;

Técnico em Contabilidade;

Professor II;

Avaliação





Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível superior, e prova de títulos, de caráter classificatório.

Elas acontecerâo nos dias 8 e 15 de setembro próximo em locais e horários a serem confirmados a partir de 21 de agosto.

A validade é de dois anos contados a partir data de homologação do resultado final podendo ser prorrogado por igual período.

