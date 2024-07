Droga apreendida em Comendador Venâncio - 29

Itaperuna- Próximo ao condomínio Minha Casa Minha Vida, No Bairro Boa Fortuna, três rapazes fugiram quando uma guarnição fechada do 29º BPM chegou à Rua José do Patrocínio.

Antes os suspeitos ocultaram dentro de um bueiro três buchas de maconha mais 46 pinotes e sete papéis de cocaína, achados depois de uma procura apurada dos policiais. A apreensão foi declarada na 143ª DP, nesse domingo (21).

Patrulhamento de resultados II

No distrito itaperunense de Comendador Venâncio, policiais caminhavam pela Rua Francisco Garcia Bastos e encontraram 143 tubos grandes e 126 pequenos, de cocaína, mais 146 embalagens vazias. O registro também foi feito na 14ª Delegacia de Polícia.

