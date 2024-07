Laisa no topo do Dedo de Deus - Arquivo Pessoal

Laisa no topo do Dedo de DeusArquivo Pessoal

Publicado 18/07/2024 07:03

Itaperuna- A médica itaperunense Laisa Souza Lemos, fez a primeira escalada no dia 16 de abril deste ano, e em menos de 4 meses, completou o Big Four, o conjunto de picos da Serra dos Órgãos, ( Guapimirim e Teresópolis) ao chegar ao topo do Dedo de Deus em 9 de julho recente.

Laisa Souza Lemos ArqPess

Os picos do Escalavrado com 1.406 metros de altitude, Dedo de Nossa Senhora, 1.320 metros, Cabeça de Peixe, 1.680 metros e o mais famoso de todos, o Dedo de Deus, com 1.692 metros, (que formam o Big Four) foram atacados com sucesso pela iniciante (!) Laisa, de 28 anos de idade, guiada e preparada pelo especialista Marcelo Kastrup.

Os desafios não param, e a médica, formada pela Unig Itaperuna, mira mais longe: o Monte Everest, com 8.848,86 metros, o mais alto do planeta Terra.

E ela arremata : "Tudo aquilo que a sua mente é capaz de sonhar o seu corpo é capaz de realizar".

Laisa e a liberdade da montanha ArqPess

NinoBellieny