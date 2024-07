Cenário do crime - Jorge Luiz

Cenário do crimeJorge Luiz

Publicado 12/07/2024 17:22

Itaperuna- No começo da madrugada desta sexta-feira (12), o taxista de 36 anos de idade, Adalberto Junior Rodrigues Teixeira foi atingido por disparos de arma de fogo, e morreu no Bairro Fiteiro, na Rua Moreira Filho.

O carro de trabalho de Adalberto, estava no meio da rua com três portas escancaradas e um fechada, o que indica, segundo policiais experientes, que passageiros cometeram o homicídio dentro do taxi e saíram apressadamente, deixando as portas abertas, menos a do taxista.



A 143ª DP/Itaperuna registrou e abriu a investigação.

NinoBellieny