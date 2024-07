, - ,

,,

Publicado 10/07/2024 08:15

Itaperuna- A Comissão Municipal do PR-Partido Republicanos 10 emitiu nesta manhã de quarta-feira(10), edital de convocação. Confira abaixo:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Municipal do Partido Republicanos 10, Itaperuna/RJ, na forma do que dispõe o Art. 14, e o Art. 24, I, do Estatuto partidário e a legislação eleitoral vigente, CONVOCA todos os membros da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL, bem como os demais filiados do partido para a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANOS 10, que será realizada das 19:10 às 22:10 horas do dia 29 de julho de 2024, na Rua Primeiro de Maio nº 470, Bairro: Niterói, (Ilha Cysne Clube), Itaperuna/RJ, para discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia, a saber:



1) Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito;

2) Escolha de Vereadores;

3) Deliberação sobre coligação para eleição majoritária;

4) Discussão e aprovação do nome da coligação;

5) Sorteio do número para candidatos a vereador;

6) Delegação de poderes ao respectivo órgão de direção municipal para substituição e complementação da chapa proporcional e majoritária, ou quaisquer outras decisões, nos termos da lei;

7) Assuntos gerais.



Itaperuna – RJ, 10 de julho de 2024

RICARDO TINOCO NOVAES

Presidente

CPF nº 909.677.987-87