Antiga ponte de ferro passa a ser rodopista - PMCM

Antiga ponte de ferro passa a ser rodopistaPMCM

Publicado 04/07/2024 10:33 | Atualizado 04/07/2024 10:35

Região Noroeste- O governador do estado do Rio, Cláudio Castro, vai inaugurar duas obras nesta quinta (4) a partir do meio-dia em Cardoso Moreira, Norte Fluminense, ao lado da prefeita Geane Vincler.

Prefeitos do Noroeste vão se encontrar com ele, como o de Itaperuna, Alfredo ( Alfredão) Paulo Marques Rodrigues, Sérgio Cyrillo, de Bom Jesus do Itabapoana, Gean Marcos, de São José de Ubá, Léo Pelanca, de Italva, Léo Coutinho, de Porciúncula, Silvestre Gorini de Varre-Sai e outros. Os deputados federal, Murillo Gouveia e estadual Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj, também estarão no evento.

A vinda a Cardoso Moreira foi antecipada, Castro estaria na Cidade Carinho na sexta-feira (5), mas optou vir um dia antes, e inaugurar a Ponte Dr. Luiz Carlos Teixeira Dias, (primeiro vice-prefeito de Cardoso), e antes, um ginásio esportivo na Praça Tiradentes.

A ponte, um desejo antigo da população, foi adaptada da antiga estrada de ferro para o sistema rodoviário, ao custo de 5 milhões e 700 mil reais, e foi possível devido à parceria Governo do Estado e Prefeitura de Cardoso Moreira. Ela liga a BR-356 ao Bairro das Palmeiras, e consequentemente, por uma nova pista, ao Centro da cidade.

A ponte tem passarela para pedestres, ciclovia, iluminação em LED, e tornou-se um ponto turístico com quase 100 metros de extensão sobre o Rio Muriaé.

o Secretário Municipal de Comunicação Social, Thiago Vaz completa : "Até então, os acessos a Cardoso Moreira, ficavam inundados durante enchentes, deixando a única ponte da cidade, a Dr. Salo Brand, e importantes bairros, isolados".

NinoBellieny