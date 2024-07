O suspeito ao chegar - Print de Câmera de Segurança

O suspeito ao chegarPrint de Câmera de Segurança

Publicado 01/07/2024 11:37 | Atualizado 01/07/2024 11:38

Itaperuna- Um fato raro em Itaperuna aconteceu na manhã de domingo (30) quando um motociclista com uma arma de foto na cintura e capacete assaltou uma drogaria no Bairro Aeroporto, na Rua Coronel José Bastos.

Ele retornou à moto de cor preta que estava estacionada, e se evadiu do local levando 150 reais e um celular do atendente do estabelecimento. O assalto ficou registrado na 143ª DP, com as imagens da câmera de segurança sendo analisadas, e investigação iniciada.



Durante o assalto Print de CS

NinoBellieny