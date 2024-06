Sala de aula da escola de concretagem - APX

Itaperuna- A Escola de Qualificação Profissional Péricles Oliver de Paula, em Itaperuna, uma iniciativa da Concrelagos, abre as inscrições para a segunda turma do Curso de Operador em Produção de Concretos, uma parceria com a Formare, da Fundação Iochpe.

O processo seletivo é grátis assim como o curso que tem a duração de 10 meses.

Confira os requisitos para os candidatos

-Nascidos dentre 2006 e 2007

-Estar cursando ou concluído o ensino médio em rede pública de ensino

-Renda familiar per capita* (por pessoa) de até um salário mínimo

-Não haver parentesco de 1º grau com colaboradores da empresa

-Interesse pela área do curso

-Não frequentou cursos profissionalizantes.



Benefícios para os aprovados





Inscrições até 30/06/2024

Para se inscrever clique Bolsa auxilio; alimentação na escola; uniformes; transporte, e material didático.Inscrições até 30/06/2024Para se inscrever clique AQUI

