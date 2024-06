, - ,

Publicado 25/06/2024 15:42

Itaperuna- A Prefeitura itaperunense dentro do Decreto Municipal nº 7286, abriu as inscrições para a eleição do Conselho Municipal de Saúde, biênio 2024/2026. Interessados podem se inscrever até o dia 18 de julho próximo.



Dentre as atribuições do CMS estão a fiscalização da execução das políticas de sanitárias; acompanhamento e avaliação dos serviços de saúde prestados à população; promoção da participação da população na gestão do SUS-Sistema Único de Saúde, e deliberação sobre a aplicação dos recursos destinados ao setor no município dentre outras.



Entidades de prestadores de serviços, profissionais e usuários de Saúde podem se inscrever.





Elas estão condicionadas ao envio da documentação solicitada a ser encaminhada pelo e-mail: eleicao2024cmsitaperuna@gmail.com ou entregue na sede do Conselho, no horário e local mencionados.



DOCUMENTAÇÃO As inscrições devem ser efetuadas de formas online, por AQUI e presencial, na sede do Conselho Municipal de Saúde, das 9 às 15 horas, Rua Galdino Lessa, nº 78, fundos. 2° andar, Centro.

Representantes dos prestadores de serviços de saúde:

A) Cópia do contrato social e ata atualizada;

B) Quando se tratar de instituição filantrópica, apresentar ata de fundação registrada em cartório, Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), estatuto social e ata da eleição vigente;

C) Cópia do CNPJ;

D) Cópia do contrato ou convênio com o município / Secretaria Municipal de Saúde – SUS;

E) Comprovação do vínculo empregatício/representantes titular e suplente da instituição;

F) Ofício dirigido ao sr. secretário municipal de Saúde, encaminhando a documentação, inclusive citando os nomes dos representantes, titular e suplente, junto ao Conselho de Saúde;

G) Cópia da cédula de identidade do titular e do suplente.



Representantes dos profissionais de saúde:

A) Ata de criação do órgão, neste município;

B) Ata de eleição da atual diretoria;

C) Cópia do CNPJ;

D) Comprovante de que os profissionais indicados estão com a inscrição ativa junto ao órgão;

E) Ofício dirigido ao sr. secretário municipal de Saúde, encaminhando a documentação, inclusive citando os nomes dos representantes, titular e suplente, junto ao Conselho de Saúde;

F) Cópia da cédula de identidade do titular e suplente.



Representantes dos usuários de saúde:

A) Cópia da ata de fundação ou de ato legal, registrado em cartório;

B) Cópia do estatuto e/ou regimento;

C) Cópia da ata de eleição da atual diretoria;

D) Ofício dirigido ao sr. secretário municipal de Saúde, encaminhando a documentação, inclusive citando os nomes dos representantes, titular e suplente, junto ao Conselho de Saúde;

E) Comprovante de atuação de, no mínimo, 2 (dois) anos;

F) Cópia da cédula de identidade do titular e do suplente.





