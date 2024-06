Simone Braga - CMI

Publicado 20/06/2024 09:07

Itaperuna- Diversas personalidades foram homenageadas na sessão parlamentar de quarta-feira (19) à noite na Câmara Municipal de Itaperuna, com moções de aplausos, dentre eles os policiais civis da 143ª DP, e militares do 29º BPM, ( confira na legenda da foto), além do professor de Judê/Jiu-Jitsu, Wanderley Cordeiro de Lima e a triatleta Simone Braga. respectivamente homenageados pelos vereadores Lalá Pontes e Keyla do Toldo.

Inspetor Marcionílio, delegado Eduardo Teixeira, tenente PM Marcos, Flávio, Leila, investigador Severo, pastor Joel, Zilma, Reziléia, e Josué CMI

Wanderley Cordeiro de Lima NnBllny Simone Braga CMI NinoBellieny