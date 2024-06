ilustrativa - APX

Itaperuna- A Prefeitura de Itaperuna emitiu nesta manhã de quarta-feira (19) um comunicado oficial sobre a coleta de lixo na cidade:

Nota Oficial sobre a Coleta de Lixo na Cidade



A Prefeitura de Itaperuna vem a público esclarecer a situação atual referente à coleta de lixo no município.



Recentemente, a empresa responsável pelo serviço retirou quatro caminhões para revisão e, até o presente momento, não retornou com os veículos, prejudicando significativamente a coleta de resíduos em nossa cidade.



Para minimizar os transtornos para a população, a Prefeitura disponibilizou outros veículos para atender as demandas de coleta de lixo.



Ressaltamos ainda que a administração municipal está em dia com todos os pagamentos acordados com a empresa contratada, cumprindo rigorosamente os compromissos financeiros para assegurar a continuidade do serviço.



Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso em solucionar este problema o mais rapidamente possível.