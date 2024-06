Local do crime na Rua José de Assis Barbosa - JorgeLuiz

Local do crime na Rua José de Assis Barbosa JorgeLuiz

Publicado 17/06/2024 10:17

Itaperuna- Moradores da Rua José de Assis Barbosa, no Bairro Cehab, ouviram disparos de arma de fogo na noite de sábado (15) e chamaram a Polícia Militar.

Duas vítimas resultaram do acontecido no local, uma ferida no dorso e outra, na cintura, ambas estão foram socorridas ao HSJA-Hospital São José do Avaí, e estão estabilizadas.



A dupla tentativa de homicídio está registrada na 143ª DP/Itaperuna.





NinoBellieny