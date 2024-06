Bolão de coca - Força-Tarefa 172

Publicado 19/06/2024

Itaperuna- A guerra contra as drogas no Noroeste não para, e no segundo dia consecutivo o 29º BPM dá um bote no comércio ilegal das drogas, depois de um trabalho de campo do Setor de Inteligência do batalhão em consórcio com os também temidos agentes da PCERJ-143ª DP/Itaperuna.

Mais um episódio da Operação Itaperuna Segura, rolou ao anoitecer da terça-feira (19) tendo a Rua Maria Madalena da Silva Bastos nº 60, no Bairro Niterói como cenário da ação surpresa, (lembrando o termo alemão Blitzkrieg, guerra-relâmpago) autorizada pela Justiça Criminal para mandados de busca e apreensão.

Na varrição da Força-Tarefa 172 ( A soma dos números do BPM e da Delegacia Legal), foram localizados com precisão, armas de fogo, drogas, e munições variadas.

A Lista

Três rádios comunicadores, duas bases de rádio, dois fones, uma pistola 9mm, três municiadores, três balanças, uma rapadura pequena de maconha, 14 das grandes, 1 bola de maconha, com aproximados 100 gramas, 1 bolão de cocaína ( estimados em um quilo e 100 gramas) 50 munições 9mm, seis munições de 38, uma de 32, 27 de ponto 40, uma de ponto 45, uma carteira de documentos, duas granadas, um celular, uma jaqueta militar camuflada, estiletes, fita adesiva, rolos de papéis grandes/pequenos, fardos de embalagem plástica ( sacolés) uma balaclava ( touca tipo ninja) e 1.183 reais e 60 centavos em grana viva.



Os policiais comemoraram o resultado, comentando que não haverá trégua, corroborados pelo delegado titular Eduardo Teixeira e o coronel Fabiano de Souza, do 29º BPM.



Armas, munições e rádios FT 172

NinoBellieny