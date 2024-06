Os produtos ilegais no balão da 143ª DP - 29

Publicado 18/06/2024 08:46

Itaperuna- Na guerra diária contra as drogas, o 29º BPM-Batalhão de Polícia Militar, não despreza nenhum detalhe, e toda a informação é analisada com rápida resposta, além das ações de inteligência da P2, como é popularmente chamado o setor de investigações da Polícia Militar. Outro detalhe importante é a parceria constante com a 143ª DP/Itaperuna.

Foi o que aconteceu no conjunto residencial Minha Casa Minha Vida, na Rua José do Patrocínio, no Bairro Boa Fortuna: ao checarem uma situação, os policiais encontraram na área de distribuição de água e gás em um dos prédios, 98 pinotes de cocaína e 137 pedrinhas de crack, obviamente ninguém se apresentou como proprietário dos produtos apreendidos pelos PMs, na segunda-feira (17).