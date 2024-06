Gouveia, Alckmin e Alfredão - MF

Publicado 19/06/2024 21:34 | Atualizado 19/06/2024 21:37

Itaperuna- O vice-presidente da República, Geraldo Alckmim ( PSB) recebeu no gabinete oficial na terça-feira (18) em Brasilia-DF, o prefeito Alfredão ( União) acompanhado pelo deputado federal também do União, Murillo Gouveia e do secretário de Administração de Itaperuna, Marcelo Ferreira.

A visita foi para agradecer ao vice-presidente, o pacote de benefícios que o município recebeu, como a obra a ser iniciada da Rodovia do Contorno, planejada para desviar a BR-356 do miolo da cidade, a ampliação e oficialização do Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto, e o aumento do Teto MAC ( Média e Alta Complexidade) dentre outras.

NinoBellieny