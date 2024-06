Blues Boy e Lô Borges - .

Publicado 21/06/2024 13:34

Itaperuna- Esta sexta-feira (21) e o sábado (22) em Itaperuna prometem: primeiro, um tributo ao guitarrista e cantor Celso Blues Boy (+ 6/8/2012).

Os músicos e cantores Duda Morvan, Rodrigo Dinucci, Renan Manhães, Digo do Carmo, Vinícius Monstro e DJ Hugo Pitch prestam homenagem homenagem ao bluseiro Celso no Gole & Galope às 20 horas.

E no sábado, o mineiro do Clube da Esquina, Lô Borges se apresenta no Teatro Sesi Firjan, às 19 horas.

