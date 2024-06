Itens apreendidos - 29

Publicado 25/06/2024 08:20

Itaperuna- Dois sujeitos, um de 25 anos e outro de 34 foram presos na Rua Dr. Cavalcante Cabral, no Bairro Niterói, além de um menor de idade, com 16 anos, todos por tráfico de drogas e associação.

Os três estavam se aproveitando de casas abandonadas no local, para malocarem produtos ilegais, quando um deles saiu de uma dos imóveis, e ao ver a PM, correu, pulou um muro e desapareceu.



Os outros dois tentaram escapulir por uma janela basculante, porém não tiveram sorte, e foram detidos. Na casam com autorização da proprietária os policiais do 29º BPM, encontraram uma quantidade de embalagens plásticas para drogas, dois facões, 390 reais e um aparelho celular.

No beco por onde o terceiro elemento fugiu, ficaram no chão nove tabletes de maconha e 250 reais. Mais um caso na guerra diária contra as drogas documentado na 143ª DP.



NinoBellieny