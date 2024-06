"Bananas alucinógenas" - 29º

Publicado 27/06/2024 12:05 | Atualizado 27/06/2024 12:07

Itaperuna- Uma patrulha do 29º BPM na Rua Balbino Moreira, no Bairro do Marca Tempo flagrou dois sujeitos velozes e furiosos em fuga, e na perseguição a pé que veio em seguida, os policiais notaram em um terreno vazio, uma porção de terra revolvida com uma pedra em cima, atrás de uma bananeira, e em vez de bananas... os frutos eram maconha, crack e cocaína.

Dentro de um sacolão estavam 31 cigarros e 65 pacotinhos de maconha, mais 40 pedras de crack, 24 pinotes de cocaína com peso variado e 235 reais.

As bananas entorpecentes foram apreendidas e registradas na 143ª DP/Itaperuna na terça-feira (25).

NinoBellieny