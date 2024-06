Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto - Arquivo

Publicado 26/06/2024 08:38

Itaperuna- Em 8 de agosto de 1954, com a presença governador do Estado do Rio, Ernani do Amaral Peixoto, foi inaugurado o Aeroporto de Itaperuna, até então um aero-clube. Setenta anos depois, já com o nome do ex-governador, a pista vai ser administrada pela Infraero com reforma e ganho de infraestutura.

Nesta quarta-feira (26) o presidente da infraero, Rogério Barzelay chega à cidade recebido pelo prefeito Alfredâo ( União) e o deputado federal Murillo Gouveia, idealizador do projeto, para a assinatura do início oficial das obras do terminal de embarque agora dentro dos padrões oficiais.

A cerimônia vai ser às 14 horas no local, com a presença de prefeitos e vereadores de toda a Região Noroeste.

NinoBellieny