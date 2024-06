Perto da chegada de Retiro do Muriaé, distrito itaperunense - JorgeLuiz

Perto da chegada de Retiro do Muriaé, distrito itaperunenseJorgeLuiz

Publicado 28/06/2024 08:27

Itaperuna- Embora ainda de modo tímido, usuários e moradores do entorno e das cidades cortadas pela BR-356, já falam em duplicação da rodovia, mesmo com postos de pedágio, mas que trarão conservação e segurança, pois casos como o desta quinta-feira (27) causam reflexão e medo em quem nela trafega.

O motociclista Otavio Batista C. Filho, de 45 anos, morreu ao bater de frente com um caminhão, ao desviar-se de um galho de árvore caído sobre a pista às 5:55 horas, perto do distrito itaperunense de Retiro do Muriaé. Quando a equipe de socorristas do 21º GBM-Grupamento de Bombeiro Militar de Itaperuna chegou ao local, não havia mais jeito.

NinoBellieny