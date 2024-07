Cardoso Moreira - APX

Cardoso MoreiraAPX

Publicado 01/07/2024 08:44

Itaperuna- O Supermercado Fluminense, de origem itaperunense, presente em várias cidades do Noroeste Fluminense e no Sul Capixaba, abre a 34ª loja, desta vez em Cardoso Moreira, município do Norte Fluminense.

A unidade vai gerar 120 empregos diretos. A inauguração será nesta segunda-feira (1) às 9 horas, sendo primeiro de grande porte na cidade.

NinoBellieny