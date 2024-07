Ilustração - I.A. NnBllny

Publicado 03/07/2024 09:22

Itaperuna- A Rua Marieta Xavier no Bairro Surubi, foi o palco de uma prisão e apreensão de drogas executadas pelos agentes do 29º BPM, que sem esculacho, mas com firmeza, abordaram três pessoas que conversavam defronte à uma residência.

Os policiais apreenderam sete pinotes de cocaína, um celular, 11 pacotinhos de maconha e embalagens vazias. O responsável pelos produtos ilícitos foi levado à 143 DP/Itaperuna, ficando disponível para a Polícia Civil na segunda-feira (1).