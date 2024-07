Armas e produtos proibidos apreendidos - 29

Publicado 08/07/2024 17:38

Itaperuna- As forças somadas da 143ª DP e do 29º BPM resultaram em mais uma prisão e apreensão, na prolongada e sem fim Operação Itaperuna Segura.

O cenário da busca inicial foi o Morro da Honda, no Bairro Aeroporto, nessa manhã de domingo (6) na Travessa Noêmia Godinho Bittencourt, quando um elemento de 44 anos, depois de ser comunicado da decisão judicial em mãos dos policiais, foi preso e levado para a 143ª DP, no Centro de Itaperuna enquadrado no crime de tráfico de drogas.

Na casa em que ele estava a Força-Tarefa encontrou uma mochila com dois cadernos de registros da movimentação de venda de entorpecentes, embalagens vazias, balanças, dois celulares, uma espécie de pó branco, um punhal, um revólver 38, 16 munições 38, um pacotinho de cocaína, uma calça camuflada estilo militar, 180 pedras de crack, uma câmera de vigilância, mais 103 reais e 50 centavos em dinheiro.



O preso também é suspeito de homicídio.

NinoBellieny