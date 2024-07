Jovane e Alfredão nos estúdios da 103 FM - APX

Publicado 10/07/2024 21:53 | Atualizado 10/07/2024 22:03

Itaperuna- Pré-candidato à reeleição, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues-Alfredão-União Brasil, nesta quarta-feira (10) em reunião com os líderes políticos do grupo que o apoia, comunicou o nome do pré-candidato a vice-prefeito, o radialista Jovane Leonardo-PP que nunca concorreu a cargo público.

Jovane Leonardo APX

Nascido no Distrito de Retiro do Muriaé, Jovane tem 48 anos, é formado em Administração pela UFF, especialista em Marketing e Gestão de Pessoas pela FGV, casado com Jeanne, pai de Jullya e Jiullyana, gerente de marketing de uma rede de supermercados há 25 anos, e foi apresentador durante 16 anos do Forró Total, programa da 102 FM.

NinoBellieny