Ilha Cysne Clube, Bairro Niterói Itaperuna-RJ - APX

Publicado 11/07/2024 14:51 | Atualizado 11/07/2024 14:52

Itaperuna- O prefeito de Itaperuna, Alfredão ( União), faz nesta noite de quinta-feira (11) o lançamento da pré-candidatura dele à reeleição e a do pré, a vice-prefeito, Jovane Leonardo (PP).

O tradicional Ilha Cysne Club será o cenário do evento às 19 horas e vai ter a presença do vice-presidente do União Brasil no Estado do Rio, o deputado federal Murillo Gouveia.