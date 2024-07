Imagem profanada de São Sebastião - Foto Vanderson Garcia

Publicado 15/07/2024 15:36 | Atualizado 15/07/2024 15:39

Aperibé- Um paciente do CAPS-Centro de Atenção Psicossocial de Aperibé, entrou na Igreja Matriz, e quebrou a imagem de São Sebastião, padroeiro da cidade, na sexta-feira (12).

Os agentes do 36º BPM/Pádua, estiveram no Caps, onde o autor do vandalismo está em dia com o tratamento, sendo a ocorrência encerrada, já que os responsáveis pela denúncia preferiram não registrar o caso.



A Diocese de Campos informou que lamenta o ocorrido na Paróquia São Sebastião, em Aperibé, e que solicitou investigação das autoridades policiais, para saber se a profanação e o vandalismo, foram um surto ou um atentado contra a liberdade religiosa e veneração ao sagrado.

NinoBellieny