É mariola, mas não é doce29 mais 143

Publicado 19/07/2024 15:06

Itaperuna- Na manhã de quinta-feira (18) os equipe de operadores da Itaperuna Segura, formada por policiais do 29º BPM e da delegacia 143ª, ao estourarem uma base do tráfico, apreenderam 228 mariolas mais oito sacolões de maconha, 12 papelotes de cocaína, cinco balanças, sete fardos de embalagens plásticas, oito rolos de plástico filme PVC, faca, dois estiletes, tesoura, machado, duas bacias, panela e um rolo de corda.A cena se passou na Rua Toiama no Bairro Niterói.

Itaperuna Segura Parte II-



No Morro da Faca, Bairro Aeroporto, um morador foi visitado pelos agentes civis e militares que, levaram para ele, um mandado de apreensão e busca. Dentro da casa, ao lado do vaso sanitário, havia um azulejo mal-colocado, o que fez os policiais desconfiarem: era um buraco com 46 pinotes de cocaína.

Foi realizado mais um desdobramento da “Operação Itaperuna Segura”, ação conjunta das polícias Civil e Militar. Nesta terça-feira (16), de posse de mandado de busca e apreensão, os agentes se deslocaram à Rua Tenente José Pillar, Morro da Faca, bairro Aeroporto.



O moço de 54 anos foi para a 143ª DP onde ficou preso depois de ser autuado por tráfico de drogas, e lá ficou disponível para a Polícia Civil.



NinoBellieny