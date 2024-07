Fátima Abreu - APX

Publicado 20/07/2024 09:30 | Atualizado 20/07/2024 09:33

Itaperuna- Ela é advogada, trabalha na Procuradoria do Município de Itaperuna, e em 2021 recebeu a missão de fazer uma campanha de Natal para os menos favorecidos da cidade, junto ao órgão em que atua.

Foi um sucesso: meia tonelada de carne e 300 cestas básicas arrecadas em quatro dias. De lá para cá, Fátima Abreu não parou, e em todas as datas comemorativas como Páscoa, Dia das Crianças e outras, ela faz uma nova campanha, distribuindo o resultado nas comunidades, e instituições sem fins lucrativos.

O exército da solidariedade liderado por Fátima é composto por boa parte dos 141 mil seguidores do Instagram @dra.fatimaabreu, eles estão presentes em todas as atividades, seja com alimentos, roupas ou cobertas e utensílios domésticos.

E ela arremata: "Felicidade é poder fazer pessoas felizes, continuaremos com as nossas missões".

