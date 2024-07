Adilson, Lindbergh e convidados - Foto NnBllny

Adilson, Lindbergh e convidadosFoto NnBllny

Publicado 21/07/2024 21:31

Itaperuna- O PT e o Psol lançaram na noite de sexta-feira (19), respectivamente as pré-candidaturas de Adilson Ribeiro a prefeito e de Saulo Ribeiro a vice.

O evento foi no salão de festas da Churrascaria Albino, Rua Satiro Garibaldi , 301, Centro e contou com Lindbergh Farias, deputado federal, Élika Takimoto e Marina do MST, deputadas federais, João Maurício, presidente do PT no estado do Rio, além de vereadores dos dois partidos na Região Noroeste e representantes do MST-Movimento Sem Terra.

NinoBellieny