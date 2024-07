Jornalista Flávia Pires - ArqPess

Publicado 23/07/2024 09:04

Itaperuna- O partido Republicanos acionou recentemente na Justiça a jornalista Flávia Pires, editora de blog com o mesmo nome, por suposta divulgação de “propaganda eleitoral negativa extemporânea” contra pré-candidato do referido partido.

Depois de novas considerações, o Juízo que, a princípio, tinha concedido parcialmente a liminar

pleiteada e determinado a retirada da referida publicação, concluiu que, "no caso, não houve divulgação de fato sabidamente inverídico capaz de caracterizar a propaganda eleitoral negativa".



Com isto a jornalista Flávia Pires, cuja contestação foi feita pelo advogado Lucas Mourão, do FMMSA- Flora, Matheus e Mangabeira Sociedade de Advogados (e contou com o apoio internacional da Media Denfence, organização de defesa da liberdade de expressão sediada em Londres), poderá manter publicadas as matérias dela. amparadas pela liberdade de expressão, manifestação e informação.

Para a jornalista Flávia, a vitória é de todos os jornalistas, deixando claro a liberdade de expressão dos profissionais de Comunicação, preservada pela decisão judiciária.

