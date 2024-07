Ilustração - Imagem criada por I.A. (NnBllny)

Itaperuna- Um itaperunense sentiu no coração o desejo de contribuir para uma causa humanitária ao ver nas redes sociais um apelo de uma instituição de caridade. Na quarta-feira (24) não percebeu a armadilha virtual em que se metia, e transferiu 362 reais para uma conta no Banco do Brasil, conforme estava no texto da mensagem recebida por ele.

Quando percebeu já era tarde, o dinheiro fora para uma conta estranha, e não a da entidade benemérita, O Instituto Retornar, que nada tinha a ver com história. O cidadão lesado registrou o golpe sofrido na 143ª Delegacia de Polícia, no Centro de Itaperuna, passando a engrossar o caldo das estatísticas de vítimas de estelionato.

O estelionato foi registrado na 143ª DP, que investiga o caso.