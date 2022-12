Publicado 19/12/2022 18:31

Três funcionários de uma transportadora foram trancados dentro do baú de um caminhão após o veículo ser roubado nesta segunda-feira (19). O crime aconteceu em Barra Mansa, próxima a empresa, mas as vítimas só foram liberadas em Itatiaia.

Segundo a Polícia Militar (PM), quando o caminhão estava saindo da empresa, em Barra Mansa, os funcionários foram abordados e rendidos por quatro suspeitos encapuzados e armados com pistolas.

As vítimas foram obrigadas a entrar no carro dos ladrões. Elas tiveram os rostos cobertos por panos e camisas. Após 40 minutos, os criminosos pararam e saquearam a carga de materiais de construção, roupas, sapatos e compressores.

Depois do roubo, os três funcionários foram deixados trancados dentro do baú do caminhão no bairro Vila Martins, em Itatiaia. Um pedestre ouviu os gritos de socorro e liberou as vítimas. O caso foi registrado na 99ª DP de Itatiaia. Ninguém foi preso.