Levantamento aponta bairros com maior risco de dengue - AECOM PMI

Publicado 14/12/2022 19:00 | Atualizado 14/12/2022 20:41

A Vigilância Ambiental de Itatiaia apresentou o resultado do LIRAa (Levantamento Rápido de Índices de Infestação por Aedes aegypti). O estudo apontou resultado 1,4 segundo o indíce Breteau – que considera a quantidade de larvas do Aedes Aegypti encontradas nos imóveis vistoriados. Esse percentual é superior ao registrado em junho (0,7) e avaliado como médio risco.

Os bairros com maior incidência de larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, são o Campo Alegre, Casal Garcia e Jardim Itatiaia. De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental, Rafael Rezende de Carvalho, o trabalho de combate aos focos será intensificado nessas localidades. "É importante a população permitir o acesso às residências, para os agentes realizarem o seu trabalho, com a colocação de larvicidas, informando e mobilizando os moradores".

Outra estratégia será acompanhar as notificações suspeitas nas unidades de saúde. “Esses registros são encaminhados para a Vigilância Epidemiológica, que repassa os dados para a Vigilância Ambiental. A partir daí vamos ao endereço e fazemos no imóvel, e no entorno, o monitoramento do registro, adotando as medidas necessárias a cada caso”, explica.

Rafael pede para a população manter a atenção, vistoriando frequentemente suas residências e eliminando todos os objetos que possam servir de criadouro do mosquito. Entre os cuidados estão evitar acúmulo de lixo, armazenando-o em locais fechados, e manter recipientes de água limpos e fechados. “A melhor forma de se proteger é eliminar os focos de larvas, como as águas paradas. Assim não tem lugar adequado para os ovos se desenvolverem”, conclui.