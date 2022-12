Ciclista fica em estado grave após ser atropelado em Itatiaia - Divulgação

Publicado 11/12/2022 21:44

Morreu, ainda no sábado (10), o ciclista que foi atropelado por um carro na Via Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, na altura do bairro Jardim Itatiaia.