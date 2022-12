Guarda Municipal reforça trânsito durante corrida neste domingo - Divulgação

Publicado 09/12/2022 16:00 | Atualizado 09/12/2022 16:46

A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Itatiaia, através da Guarda Municipal, reforçará o trânsito neste domingo (11), em Penedo, por conta da “Corrida Desafio Serra da Índia”. A largada acontecerá a partir das 6h, na Rua Esporte Clube, na área Central de Penedo.

Durante a competição, os agentes ficarão distribuídos em pontos estratégicos do percurso realizando o controle do trânsito, ordenando os cruzamentos e orientando os pedestres durante a competição que tem previsão seguir até as 12h.

Segundo a Divisão Executiva de Trânsito (DETRA), estão previstas retenções nos cruzamentos entre as Ruas Esporte Clube, Palmeiras, Finlândia, Avenida das Mangueiras, Rua A e Estrada Vale do Ermitão. A corrida também terá percursos de trilha.