Casa da Cultura de Itatiaia abre inscrições para oficinas gratuitasDivulgação

Publicado 05/12/2022 17:00 | Atualizado 05/12/2022 20:07

Entre os dias 5 e 9 de dezembro, a Casa da Cultura de Itatiaia oferece 90 vagas, sendo 30 para cada oficina: música instrumental, dança árabe e culinária. As inscrições devem ser feitas na Casa, que fica na Rua Antônio Gomes de Macedo, 331, no Centro, ou pelo telefone (24) 3352-2077.

A oficina de música instrumental será com o Sexteto Tresilha (Brasil, Colômbia e Cuba). O objetivo do grupo, formado por mulheres musicistas latino-americanas, é fazer com que os alunos, durante as aulas, possam fazer uma performance musical em conjunto com exímias instrumentistas.

A oficina de Dança Árabe, com Guilda Mattar e Carla Bittar, tem a proposta de estimular a redescoberta do corpo, colocando-o em movimento através dos ritmos árabes. Já quem gosta de culinária, vai ter aula com as chefes Dani Pimenta e Luiza Marina. O foco será a culinária sustentável e também a afro-americana.