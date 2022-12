Operação Foco apreende aparelhos eletrônicos sem nota fiscal - Divulgação

Publicado 03/12/2022 14:48

Agentes da Operação Foco, do Governo Estadual, apreenderam na sexta-feira (2) diversos aparelhos eletrônicos sem nota fiscal e com suspeita de terem sido contrabandeados. A abordagem aconteceu no posto fiscal de Nhangapi, em Itatiaia.

Segundo os agentes, o material estava dentro de um carro que era transportado por um reboque. Foram encontrados carregadores de celulares, aparelhos que invadem sinais de TV a cabo, além de películas para telefones. O material saiu de São Paulo (SP) e tinha como destino o Rio de Janeiro (RJ).

O motorista e os produtos foram levados para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia. Ele prestou depoimento, foi liberado em seguida e vai responder por crime contra ordem tributária e, se comprovado, também por contrabando.