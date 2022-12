Foragido por roubo em Cuiabá é preso em caminhão de mudança em Itatiaia - Divulgação

Foragido por roubo em Cuiabá é preso em caminhão de mudança em ItatiaiaDivulgação

Publicado 02/12/2022 00:10

Um homem, foragido da justiça por roubo e porte ilegal de arma de fogo em Cuiabá, no estado de Mato Grosso (MT), foi preso nesta quinta-feira (1) em Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, a 1.762 quilômetros de distância. Ele foi encontrado em um caminhão de mudança pelos agentes da Operação Foco, do Governo Estadual.

Segundo a equipe de Inteligência da Operação, o veículo em que ele estava fugiu da Barreira do Posto Fiscal de Inhagapi na Via Dutra. Houve perseguição até que ele foi alcançado e obrigado a parar. Durante abordagem ao caminhão, com placa de Cuiabá/MT e destino à cidade do Rio de Janeiro, eles constataram que o passageiro era foragido da justiça.

Ainda de acordo com a ocorrência, a pena total do mandado de prisão em aberto era de oito anos de reclusão. Ele foi levado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde ficará à disposição da justiça para ser transferido para um sistema prisional e cumprir a condenação. O motorista e o caminhão foram liberados.