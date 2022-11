Itatiaia abre agendamento para vacinação de crianças a partir de seis meses com comorbidades - Reprodução

Publicado 28/11/2022 16:23

O Setor de Imunização de Itatiaia começou nesta segunda-feira (28) a agendar a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre seis meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade que tenham comorbidades.

O agendamento deve ser feito pelo telefone (24) 3352-6483, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 15h30, ou pessoalmente na Sala de Vacina da Policlínica Municipal.

O imunizante utilizado será a Pfizer Baby, autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para receber a dose, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, comprovante de residência, cartão do SUS e o laudo médico.

O Setor também está agendando a vacinação das crianças de 3 e 4 anos com a vacina Coronavac, tanto para as crianças que já receberam a primeira dose, quanto para as que ainda não foram vacinadas.